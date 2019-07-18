Цена на нефть готовит неожиданный сюрприз

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что в ближайшие два года нефть будет дешеветь больше, чем ожидалось и в среднем цена смеси Brent будет стоить $64,7 вместо ожидаемых $69,2 за баррель. Оценка на будущий год снижена еще больше до $61,5 за баррель с $67,8 за баррель.

Сегодня нефть показывает слабую положительную динамику благодаря тому, что рынок не отреагировал на данные о снижении коммерческих запасов нефти в США за неделю на 3,12 млн баррелей. Ранее ожидалось падение только на 2,69 млн баррелей, рассказала аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сегодня 18 июля нефть марки Brent торгуется в диапазоне $63,75 за баррель, потеряв по сравнению с торгами накануне всего $0,09. Сорт WTI подешевел на $0,05 до $56,73 за баррель.

Как прогнозирует аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, оставшуюся часть дня нефть не выйдет из ценового диапазона $62,8-$64,0 за баррель.