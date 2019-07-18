Украина освободит 208 человек в обмен на 69 освобожденных ДНР и ЛНР

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что на заседании группы 17 июля в Минске достигнута договоренность по обмену удерживаемых лиц. Украины готова освободить 208 человек, а ДНР и ЛНР 69 человек по формуле «всех на всех».

«К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией «правовой очистки». Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько возможно месяцев, но эта процедура запущена», - сказал Безсмертный.