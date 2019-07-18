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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОН-КУРС LEXUS DESIGN AWARD RUSSIA TOP CHOICE 2020

Москва, 18.07.2019
Lexus объявляет о старте приема заявок на участие в российском этапе международного конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020
#Авто
  • ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОН-КУРС LEXUS DESIGN AWARD RUSSIA TOP CHOICE 2020

Международный конкурс Lexus Design Award инициирован брендом Lexus в 2013 году и уже 7-ой год подряд проходит под неизменным девизом «Дизайн для лучшего будущего». Эта уникальная платформа объединяет вокруг себя дизайнеров, архитекторов, деятелей искусства и профессионалов в области технологий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.

Ежегодно в конкурсе Lexus Design Award участвуют тысячи молодых талантов со всего мира. В прошлом году количество заявок из России стало рекордным среди всех стран-участниц: 485 конкурсных работ из 41 города России, 47 из которых вошли в международный полуфинал вместе с 90 работами со всего мира.

Смелый дизайн и вдохновляющие технологии – ключевые ценности бренда Lexus – легли в основу проекта Lexus Design Award Russia Top Choice 2020. К рассмотрению принимаются работы из области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры, моды, а также междисциплинарные новаторские идеи, оформленные в виде концептуальных прототипов будущих проектов. Оценивать работы предстоит авторитетному жюри, в состав которого ежегодно входят лидеры и новаторы из областей дизайна, архитектуры, технологий и искусства.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ LEXUS DESIGN AWARD RUSSIA TOP CHOICE 2020:

  • К рассмотрению принимаются только оригинальные проекты, разработанные как индивидуально, так и в составе творческой группы, способные стать реальным функциональным прототипом (т.е. он может быть создан с использованием существующих технологий и ресурсов).
  • Оценка конкурсных работ осуществляется по ряду критериев, основным среди которых является соответствие цели конкурса, сформулированной в его девизе: «Дизайн для лучшего будущего». Также во внимание берется релевантность ключевым ценностям премии:
    • Предвосхищать: Как разработанная концепция и дизайн проекта позволяют предугадать не только потребности пользователя, но и всего общества?
    • Внедрять инновации: В чем заключается оригинальность и инновационность разработанного дизайн проекта?
    • Интриговать: Чем захватывает разработанный дизайн?
  • Каждый участник может подать неограниченное количество заявок до 31 октября 2019 года на сайте конкурса: www.lexusdesignawardrussia.ru.
  • Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award, в котором участники со всего мира соревнуются за главный приз премии – грант на создание прототипа своего проекта в размере до 3 млн. японских иен (свыше 1,7 млн. рублей). Изготовленные прототипы 6 финалистов Lexus Design Award будут представлены в выставочном пространстве Lexus на Неделе дизайна в Милане в апреле 2020 года.

Участие в Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 – это не только великолепная возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить оценку и рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.

Заявки на участие в премии Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 принимаются с 15 июля по 31 октября 2019 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru.

При оформлении заявки необходимо корректно заполнить регистрационные данные, а также предоставить подробное описание проекта – рассказать о том, что послужило источником вдохновения, каков функционал, в чем заключается вклад в будущее, как шел процесс работы и какие материалы и оборудование использовались. Кроме описания при подаче заявки обязательным требованием является визуальное сопровождение конкурсной работы. Необходимо загрузить изображения проекта (не менее 2-х и не более 8-ми изображений в форматах JPEG или GIF, размер файла до 500 Кб, разрешение 72 dpi) и, при наличии, предоставить видеоматериалы в виде открытых ссылок на ресурсах YouTube или Vimeo.

Семилетняя история премии показала, что Lexus Design Award – это будущее, которое создается прямо сейчас. Стань творцом этого будущего и подай заявку на участие в конкурсе!

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