Украина ввела спецпошлины на российский сжиженный газ и дизтопливо

Украина вводит специальные пошлины на российское дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, она будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки российского сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

«Вчера Кабинет министров принял Постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций» - сообщил в своем Facebook представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Речь идет о постановлении правительства России от 18 апреля 2019 года, согласно которому с 1 июня текущего года экспорт на территорию Украины ряда товаров стал возможен только по специальным разрешениям Минэкономразвития РФ. Под запрет подпал экспорт на Украину нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена. Российские ограничения стали ответом на запрет Украины от 10 апреля этого года на ввоз российского формалина, карбамидо-формальдегидного концентрата и пружин для тележек грузовых вагонов.