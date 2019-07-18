Президент Литвы выступил с новым обвинением в адрес России

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал строительство атомной станции в Белоруссии с участие российских специалистов «политическим проектом России». Политик заявил также во время визита в Польшу, что его это очень тревожит.

По его словам, Вильнюс рассматривает этот проект, как «инициированный РФ», а значит — политический». Слова Науседы цитирует пресс-служба польского Сената.

Литовский президент сразу после своего избрания заявил, что намерен наладить добрососедские отношения с Белоруссией, поскольку Литва заинтересована в том, чтобы иметь на своей восточной границе «независимого соседа».

Белорусский лидер Александр Лукашенко также в свою очередь заявлял, что надеется на активный диалог с литовской стороной, однако, из-за строительства БелАЭС стороны имеют разногласия.

Напомним, Белорусская АЭС, которая строиться при участии российской госкорпорации «Росатом» в 50 километрах от Вильнюса в городе Островец, соответствует всем нормам международной безопасности, что подтвердили независимые эксперты. Однако Литва продолжает настаивать на том, что площадка для строительства находится слишком близко от литовских границ.