Прогноз погоды: назван самый «теплеющий» регион России

Андрей Киселёв – ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова – назвал самый «теплеющий» регион нашей страны. По его данным, за последние 10 лет температура воздуха на Таймыре выросла на 1,2 градуса, что выше среднего показателя не только по стране, но и во всём мире, передаёт РИА Новости.

«Таймыр – самая теплеющая точка планеты, – пояснил учёный. – В период с июня 2009 года по июнь 2019 года там потеплело на 1,2 градуса».

При этом Киселёв подчеркнул, что чем ближе к северу, тем быстрее растёт температура воздуха. Как считает эксперт, рост температурных показателей на Таймыре связан с глобальным потеплением климата.

«Это не новость, что климат меняется по двум причинам: влияние человека и естественные, внутренние изменения», – резюмировал учёный.

По прогнозу Гидрометцентра, в четверг 18 июля на Таймыре солнечная погода и плюс 15-17, без осадков. Такая же климатическая обстановка сохранится здесь до конца недели.

Ранее сообщалось, что июль-2019 станет самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений.При этом, согласно данным Гидрометцентра, анализ информации, которая регулярно поступает из всемирных климатических центров, позволяет сделать предварительный вывод, что в России средняя температура в первой половине июля оказалась немного ниже климатической нормы. В частности, в столичном регионе она составила плюс 18 градусов. Август, по прогнозу метеорологов, окажется по температурным показателям чуть выше климатической нормы – плюс 17 градусов.

Наша справка

Таймыр – полуостров в России. Самая северная материковая часть суши Евразийского континента. Расположен между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых. Крупнейший полуостров России, площадь которого составляет 400 тыс. квадратных метров.