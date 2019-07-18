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Путин назвал главное условие установления мира на Украине

Москва, 18.07.2019

Глава российского государства Владимир Путин назвал главное условие установления мира на Украине. По его словам, завершить войну на юго-востоке страны возможно лишь при прямом контакте киевских властей с руководством независимых республик Донбасса. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктором Медведчуком, передаёт телеканал «360».

Кроме того, президент РФ рассказал, с какими политическими силами на Украине он готов работать. Это, как подчеркнул он и отдельные политики, и партии, и объединения.

«Другими словами - все те, кто хочет полноформатных отношений с нашей страной, – цитирует Путина РИА Новости. – Повторю ещё раз, что вопрос восстановления отношений между РФ и Украиной является чрезвычайно важным для нашей страны».

Также он выразил благодарность Медвечуку за его активную деятельность по освобождению удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.

«Ваша гуманитарная деятельность всегда будет приветствоваться всеми, так как это помогает решить судьбы конкретных людей…. За это вам всегда люди скажут истинные слова благодарности», – резюмировал Путин.

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