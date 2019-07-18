В США потребовали начать расследование в отношении российского приложения, которое старит лица

Популярное российское приложение FaceApp, способное менять снимки пользователей и делать их моложе или старше, заинтересовало американского сенатора Чака Шумера. Интерес 68-летнего лидера Демократической партии в Сенате США вызван не желанием «помолодеть» благодаря приложению, а соображениями безопасности. Сенатора Шумера беспокоит то, что через приложение FaceApp, как он объясняет в Twitter, иностранное государство может получать личную информацию об американских гражданах. Он выразил тревогу тем, что "программное приложение для мобильных устройств FaceApp, штаб-квартира разработчика которого расположена в Санкт-Петербурге, может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан".

"Будет очень удручающе, если щекотливая личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США", - написал Шумер.

Призыв сенатора Шумера о расследовании российского приложения появился после того, как Национальный комитет Демократической партии предупредил кандидатов к выборам 2020 года и членам их избирательных штабов не пользоваться FaceApp.

Приложение FaceApp разработала российская компания Wireless Lab из Санкт-Петербурга, утверждающая, что у нее ок. 80 млн активных пользователей. Представители компании уверяют, что не хранят фотографии пользователей и не собирают информацию о них. При этом несмотря на то, что компания – российская, данные пользователей не переводятся в Россию, разъясняется в заявлении компании, размещенном на новостном сайте TechCrunch.

Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию (FTC) проверить FaceApp.

«Меня сильно тревожит как защита личных данных, которые накапливаются, так и то, что пользователи не знают, кто может иметь к ним доступ»,- написал он в письме в ФБР и FTC.

«Сейчас не ясно, насколько велики риски для личной информации, но ясно то, что преимущества отказа от этого приложения перевешивают риски»,- прокомментировал для ВВС ситуацию специалист по безопасности Боб Лорд.

В 2017 году разработчиков FaceApp жестко критиковали за опцию, позволяющую пользователям менять на селфи не только возраст, но и этническую принадлежность. Компания извинилась и удалила фильтры, которые осветляли чернокожих пользователей, а также меняли цвет кожи, разрез глаз, форму носа и губ.