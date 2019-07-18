Россия может начать поставки в Турцию истребителей Су-35

В случае заинтересованности Анкары Россия готова начать поставки истребителей Су-35 Турции, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - сообщил Чемезов.
Напомним 14 июля в Турцию Минобороны РФ начало поставки компонентов ЗРС С-400, а в октябре текущего года предполагается полное развертывание систем в стране.
В ответ на это США, которые были активно против данного контракта, исключили Анкару из программы по реализации истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявив, что российские ЗРК С-400 и американские самолеты не могут быть в распоряжении одного государства одновременно.