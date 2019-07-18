СБУ взялась за венгров

Служба безопасности Украины возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Поводом послужила иллюстрации в газете союза венгров Закарпатья «Карпаталия», на которой места компактного проживания венгров были обозначены цветами венгерского флага.
«Изображения с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины» - говорится в сообщении СБУ.