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«Северный поток-2»: Stratfor представила три сценария развития событий

Москва, 18.07.2019
#Северный поток
#Сергей Мануков
  • «Северный поток-2»: Stratfor представила три сценария развития событий

dpa/picture-alliance

Борьба за газовый рынок Европы постепенно превратилась в главную составляющую напряженных отношений между США и Россией. Она достигла пика после угрозы Вашингтона ввести жесткие экономические санкции против участников строительства газопровода по дну Балтийского моря. Об этом сначала в мае намекнул министр энергетики США Рик Перри, а затем 12 июня открыто заявил президент Трамп.

Однако свою угрозу Соединенные Штаты до сих пор не выполнили и, как считают в Stratfor, едва ли уже выполнят. Причина простая – в Вашингтоне не хотят еще больше портить и без того непростые отношения с Германией, поддержка которой Америке нужна во многих важных международных вопросах, и с западными компаниями, вложившими миллиарды в «Северный поток 2» и обеспечивающими половину финансирования проекта. Скорее всего, Белый дом попытается максимально задержать строительство газопровода и одновременно максимально усилит поддержку поискам европейцами альтернативных поставщиков газа (например, при помощи газопровода Южного газового коридора, вступившего в завершающую стадию), а также попытается увеличить поставки американского газа в Старый Свет.

Берлину 11-миллиардный газопровод, по которому Германия будет ежегодно получать 55 млрд кубометров российского газа, позволит постепенно отказаться от угля и атомной энергии. Кроме этого, он обезопасит поставки газа из России, стабильности которых угрожают непростые отношения Москвы с соседями и, в первую очередь, конечно, с Украиной.

Ситуация с «Северным потоком 2» кое в чем напоминает ситуацию с покупкой российских ракет С-400 Турцией. Поддержка Берлином проекта вызвала острое недовольство не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе, а также в столицах восточноевропейских государств. Прагматизм все же взял верх над геополитическими страхами. Благодаря твердой позиции Ангелы Меркель, которая призывает оппонентов не смешивать экономику и политику, строительство идет полным ходом. На данный момент строители прошли две трети подводного участка газопровода. По плану первый российский газ по новому газопроводу должен пойти в ФРГ уже в конце этого года. Конечно, еще возможна задержка, вызванная затягиванием выдачи разрешения Данией на прокладку труб в ее исключительной экономической зоне. Очевидно, что Копенгаген медлит из-за давления США. В любом случае, задержка будет небольшой и срок сдачи газопровода, который придется вести в обход датской экономической зоны, сдвинется на несколько недель.

Аналитики Stratfor видят три возможных сценария дальнейшего развития событий. По первому США введут до конца этого года, как и обещали, жесткие экономические санкции в полном объеме. Этот вариант способен остановить строительство даже на такой продвинутой стадии. В таком случае конфронтация Москвы с Западом и, в первую очередь, конечно, с Вашингтоном усилится. Кроме этого, остановка строительства еще больше испортит отношения США и с Германией. Еще один минус такого сценария заключается в том, что Берлин и Москва, озлобленные на Вашингтон, могут ввести против Америки собственные санкции.

Во втором варианте США отказываются от введения санкций, а Копенгаген в ближайшем будущем все же выдает Газпрому разрешение. В результате строительство закончится по графику и уже в конце 2019 года по «Северному потоку 2» в Германию пойдет газ.

Третий вариант, как нетрудно догадаться, является комбинацией двух первых. По нему Вашингтон введет ограниченные санкции, которые задержат строительство, но не остановят его полностью. С учетом того, что этот вариант позволит американцам сохранить отношения с Германией хотя бы на существующем сейчас уровне и требовать уступок у России, он представляется наиболее вероятным.

К такому выводу подталкивает и общая санкционная политика Белого дома в отношении Москвы, считает Stratfor. Американцы много говорят о действительно очень жестких экономических санкциях против России, но не вводят их. Достаточно вспомнить историю с российской компанией «Русал», санкции против которой Вашингтон в декабре 2018 года отменил, потому что они крайне негативно отразились на ситуации на глобальном рынке алюминия.

Существует даже теория, что США никогда и не собирались вводить санкции против «Северного потока 2», а угрожали ими лишь для того, чтобы отговорить иностранных инвесторов вкладывать деньги в будущие российские энергетические проекты.

Строительство «Северного потока 2», очевидно, продолжится, хотя ввести газопровод в строй в конце этого года едва ли удастся. В месяцы же, оставшиеся до дня, когда по дну Балтийского моря в Германию пойдет газ, США продолжат с удвоенной силой оказывать давление на европейские позиции России в сфере энергетики, как за счет поисков для европейцев альтернативных поставщиков, так и за счет увеличения поставок в Старый Свет собственного газа.

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