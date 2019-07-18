Вход/Регистрация Подписка

Как вывести НПЗ из кризиса: «СОКАР Энергоресурс» оживил Антипинский завод

Москва, 18.07.2019

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл. Завод в ближайшее время продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья. Оператором проекта выступает «СОКАР Энергоресурс» — совместное предприятие Сбербанка и группы индустриальных инвесторов, которые привлекли к проекту экспертизу и компетенции Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР/СОКАР) в области разведки, добычи и переработки углеводородных ресурсов. 

«Ввести в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод без сбоев с первой попытки после трехмесячного перерыва — очень непростая задача. В первую очередь с технологической точки зрения. И она была блестяще решена. В роли новых собственников мы убеждены в том, что завод находится в надежных руках», —- сообщил на открытии директор «СОКАР Энергоресурс» Фарид Джафаров.

Антипинский НПЗ — единственное промышленное нефтеперерабатывающее предприятие в Тюмени, запущенное в 2006 году. Завод способен перерабатывать более 9 млн тон нефти в год. Глубина переработки нефти — 98%, качество выпускаемой продукции соответствует стандарту «Евро-5». В апреле 2019 года из-за проблем с оборотным капиталом завод был остановлен, а в мае попросил признать его банкротом. Сложная финансовая ситуация на предприятии требовала срочного решения. И проблема здесь много глубже, чем кажется.

Антипинский НПЗ, современный, качественный актив, дающий работу двум тысячам жителей Тюмени, погрузился в финансовый кризис. Люди могли лишиться работы, бюджет — доходы. Более того, со временем самые компетентные и ценные сотрудники нашли бы новое место работы и предприятие с каждым днем было бы сложнее и трудозатратнее перезапустить. «Главное в нынешних обстоятельствах — сохранить функционал завода, который обеспечивает трудоустройство нескольких тысяч человек, а значит, стабильность и благосостояние их семей», — заявил Фарид Джафаров.

Другое приоритетное направление для «СОКАР Энергоресурс», — возобновление операционной деятельности НК «Новый поток». С июня 2019 года благодаря поддержке специалистов «СОКАР Энергоресурс» компания «Новый поток» одновременно приступила к приведению в безопасное состояние исторического фонда аварийных скважин на месторождениях Могутовское, Воронцовское и на части Гремячинского. Кроме того, началась подготовка эксплуатационного бурения.

«Азербайджанские нефтяники и геологоразведчики пользуются заслуженным уважением в России», — говорит Фарид Джафаров.

Например, именем одного из азербайджанских геологов, Фармана Салманова, который открыл 150 месторождений в Сибири, был недавно назван аэропорт Сургута. Да и вообще, бакинская нефтяная школа одна из признанных в мире. Индустриальная разработка месторождений впервые в мировой истории началась на апшеронских нефтяных приисках в первой половине XIX века. На разработку этих ресурсов и выстраивание инфраструктуры были брошены лучшие силы и умы того времени. Например, первые рекомендации по переработке нефти апшеронским нефтепромышленникам давал Дмитрий Менделеев, посетивший Баку пять раз в 1863–1886 годах.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ангела Меркель имеет право держать в тайне состояние здоровья
      Проблемы со здоровьем бундесканцлера могут иметь серьезные последствия для всего континента
    2. Борцы за климат не остановятся ни перед чем
      Россия в Осаке на саммите «Большой двадцатки» пообещала ратифицировать Парижское соглашение по климату. Уклониться от этого было бы весьма сложно, истеричность западной климатической политики возрастает, хотя при нынешнем уровне развития человеческих технологий Парижское соглашение — это предложение заменить потенциальную климатическую катастрофу реальными энергетической, финансовой и экономической катастрофами в одном флаконе. Но уж если мы в этом театре абсурда окажемся, то нужно сделать все, чтобы быть там среди режиссеров, а не среди актеров. И выработать свою позицию по климатическому вопросу
    3. «Шок и трепет»: финансовые власти США готовят сюрприз
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама