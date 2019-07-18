Как вывести НПЗ из кризиса: «СОКАР Энергоресурс» оживил Антипинский завод

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл. Завод в ближайшее время продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья. Оператором проекта выступает «СОКАР Энергоресурс» — совместное предприятие Сбербанка и группы индустриальных инвесторов, которые привлекли к проекту экспертизу и компетенции Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР/СОКАР) в области разведки, добычи и переработки углеводородных ресурсов.

«Ввести в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод без сбоев с первой попытки после трехмесячного перерыва — очень непростая задача. В первую очередь с технологической точки зрения. И она была блестяще решена. В роли новых собственников мы убеждены в том, что завод находится в надежных руках», —- сообщил на открытии директор «СОКАР Энергоресурс» Фарид Джафаров.

Антипинский НПЗ — единственное промышленное нефтеперерабатывающее предприятие в Тюмени, запущенное в 2006 году. Завод способен перерабатывать более 9 млн тон нефти в год. Глубина переработки нефти — 98%, качество выпускаемой продукции соответствует стандарту «Евро-5». В апреле 2019 года из-за проблем с оборотным капиталом завод был остановлен, а в мае попросил признать его банкротом. Сложная финансовая ситуация на предприятии требовала срочного решения. И проблема здесь много глубже, чем кажется.

Антипинский НПЗ, современный, качественный актив, дающий работу двум тысячам жителей Тюмени, погрузился в финансовый кризис. Люди могли лишиться работы, бюджет — доходы. Более того, со временем самые компетентные и ценные сотрудники нашли бы новое место работы и предприятие с каждым днем было бы сложнее и трудозатратнее перезапустить. «Главное в нынешних обстоятельствах — сохранить функционал завода, который обеспечивает трудоустройство нескольких тысяч человек, а значит, стабильность и благосостояние их семей», — заявил Фарид Джафаров.

Другое приоритетное направление для «СОКАР Энергоресурс», — возобновление операционной деятельности НК «Новый поток». С июня 2019 года благодаря поддержке специалистов «СОКАР Энергоресурс» компания «Новый поток» одновременно приступила к приведению в безопасное состояние исторического фонда аварийных скважин на месторождениях Могутовское, Воронцовское и на части Гремячинского. Кроме того, началась подготовка эксплуатационного бурения.

«Азербайджанские нефтяники и геологоразведчики пользуются заслуженным уважением в России», — говорит Фарид Джафаров.

Например, именем одного из азербайджанских геологов, Фармана Салманова, который открыл 150 месторождений в Сибири, был недавно назван аэропорт Сургута. Да и вообще, бакинская нефтяная школа одна из признанных в мире. Индустриальная разработка месторождений впервые в мировой истории началась на апшеронских нефтяных приисках в первой половине XIX века. На разработку этих ресурсов и выстраивание инфраструктуры были брошены лучшие силы и умы того времени. Например, первые рекомендации по переработке нефти апшеронским нефтепромышленникам давал Дмитрий Менделеев, посетивший Баку пять раз в 1863–1886 годах.