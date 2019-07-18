Стали известны подробности происшествия на Калининской АЭС

Причиной происшествия на Калининской АЭС в Тверской области, где в пять утра 18 июля отключились три энергоблока, стало повреждение трансформатора тока выключателя, сообщили в Минэнерго.

«На Калининской АЭС действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин», - цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Уточняется, что произошло одновременное отключение первого, второго и четвертого блоков подстанции. Общая суммарная нагрузка вышедших из строя блоков равна 3,2 тысячи МВт, в этой связи нагрузка станции снизилась с 1061 МВт до 476. По сообщению Минэнерго на потребителях это никак не сказалось. В ведомстве заверили, что ситуация войдет в норму через три дня.

На самой Калининской подстанции заявляют, что отключение произошло из-за замыкания на одном из трансформаторов, что в свою очередь привело к выключения двух высоковольтных ЛЭП.