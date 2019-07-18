Стало известно, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

Владимир Мясникович – председатель Совета Республики парламента Белоруссии – рассказал, что уже в самое ближайшее время в стране может быть отменён роуминг с Россией. По его словам, такое решение, предположительно, примут в Полоцке Витебской области во время встречи всех заинтересованных сторон, в том числе белорусских мобильных операторов.

«Данный вопрос мы уже рассматривали, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Могу сказать, со стороны наших операторов понимание есть. Поэтому 2 августа стороны собираются в Полоцке, где и примут окончательное решение».

В свою очередь спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, заявила, что наша страна также готова к отмене роуминга с Белоруссией. Но, по её словам, этот вопрос может быть решён до 15 сентября, сообщает РИА Новости.

Напомним, ещё в 2017 году тема отмены роуминга между РФ и Белоруссией обсуждалась на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Тогда Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства. Эту инициативу поддержал белорусский лидер Александр Лукашенко, который дал поручение правительству подготовить по данному вопросу соответствующие предложения.