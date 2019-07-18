Стало известно, когда в России перестанут выдавать бумажные паспорта

С 2022 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение вице-премьера Максима Акимова.

Выдача электронных паспортов начнется уже с июля 2020 года, а пилотным городом станет Москва, где увеличится число пунктов выдачи документов с 1100 до 3000, рассказал чиновник журналистам.

«Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы»,— рассказал Акимов. Он подтвердил, что старые паспорта будут действительны до истечения срока действия.

Как сообщил на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев, электронный паспорт скорее всего будет представлять из себя пластиковую карту с чипом. К новому документу будет разработано специальное мобильное приложение в смартфоне. Электронный документ будет содержать не только паспортные данные, но и другие самые необходимые документы, такие как водительское удостоверение и СНИЛС.

При этом Медведев заверил, что в случае перехода на цифровые паспорта, правительство обязательно «позаботится о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций».