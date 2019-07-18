Стало известно, когда в России перестанут выдавать бумажные паспорта

Не стоит себе отказывать в сладком, если у организма существует такая потребность, рассказала врач-диетолог Анна Ивашкевич

Однако врач уточняет, что сладкоежкам стоит остановить свой выбор на зефире, шоколаде, пастиле или сладких фруктах.

А вот от различных десертов, которые содержат крема и жир, лучше отказаться, поскольку они могут привести к быстрому набору веса из-за содержащихся в них насыщенных углеводов и жиров.

При этом врач поспешила развеять миф о необходимости съедать сладкое только в утренние часы, и сообщила, что оптимальным временем для десерта является временной промежуток с 15:30 до 17:00.

Объясняется это самым низким содержанием в крови в это время мелатонина и кортизола, что приводят к сонливости. Сладости способны улучшить это состояние, тогда как утром с выработкой этих веществ все в порядке, добавила диетолог.

Ранее диетологи рассказали, что похудеть можно и при помощи шоколадной диеты. При этой системе следует разделить определенное количества этого лакомства на дробные части и съедать через определенные промежутки времени в течение 8 часов.