В Кремле оценили договоренности о перемирии в Донбассе

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков высоко оценил достигнутые накануне вечером в Минске членами контактной группы договорённости о перемирии в Донбассе. По словам представителя Кремля, в Москве считают их очень важными в вопросе установления мира в этом регионе, передаёт РИА Новости.

«Мы высоко оцениваем те результаты, которые вчера были достигнуты, – признался Песков. – Это действительно очень важно».

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле верят, что все эти договоренности будет подкреплены конкретными действиями.

«Но в данном случае главное ещё и то, что президенты России и Украины во время недавних телефонных переговоров подтвердили свои намерения искать совместные пути для диалога в решении даже самых острых вопросов», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне вечером участники контактной группы согласовали бессрочное перемирие в Донбассе, которое вступает в силу с 21 июля. Кроме того, было объявлено о подготовке обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской, являющимся одним из основных переходов через линию разграничения.