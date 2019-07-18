В российском правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов

Максим Акимов – вице-премьер российского правительства – рассказал журналистам о судьбе уже полученных бумажных паспортов. По его словам, специальной кампании по их замене на электронные не будет, передаёт РИА Новости.

При этом чиновник пояснил, что если срок замены паспорта ещё не подошёл, то будет функционировать бумажный паспорт.

«Если гражданин не желает менять паспорт старого образца, то можно будет им и дальше пользоваться, – подчеркнул Акимов. – Если человек после 45 лет уже получили паспорт, то он останется действительным и после 2022 года, то есть им пользоваться можно будет хоть до гробовой доски, никто его отзывать не будет».

Также вице-премьер ещё раз напомнил, что внедрение электронных паспортов в РФ начнётся в 2020 году. Первые документы нового образца начнут выдать в Москве, а выдачу бумажных паспортов прекратят в 2022 году.

Ранее сообщалось, что электронный паспорт скорее всего будет представлять из себя пластиковую карту с чипом. К новому документу будет разработано специальное мобильное приложение в смартфоне. Электронный документ будет содержать не только паспортные данные, но и другие самые необходимые документы, такие как водительское удостоверение и СНИЛС.