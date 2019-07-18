В США рассказали, почему их так напугали поставки российских С-400 в Турцию

Поставляемые в Турцию российские «Триумфы» (С-400), призваны собирать разведывательные данные об американских истребителях F-35, а также всесторонне изучить их технические возможности, заявил пресс-секретарь Белого дома.

Также в заявлении говориться, что сосуществование российских С-400 и американских истребителей F-35 в одной стране невозможно, поэтому Анкара выбывает из программы по F-35 несмотря на то, что «страна 65 лет является надежным партнером и союзником НАТО».

«Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 подрывает обязательства, взятых всеми союзниками альянса по отношению к российским системам», - цитирует «Росбалт» документ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поставка заказанных ранее Турцией 100 самолетов F-35, невозможна. Также политик назвал покупку Турцией российских «Триумфом» несправедливой, поскольку США уже наметили продажу Анкаре своих комплексов Patriot.