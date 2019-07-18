Врач назвал шесть главных причин, мешающих похуданию

Главной причиной, по которой некоторые люди не могут избавиться от лишних килограммов являются пищевые привычки и низкая двигательная активность, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников ФБА «Экономика Сегодня». Таких в мире сегодня 20% среди всех страдающих ожирением.

Он добавил, что лишний вес сегодня является болезнью века, но только 1% от всех, кто имеет эту проблему, действительно больны ожирением.

Именно поэтому современным людям необходимо ограничивать себя в питании и стараться больше двигаться, тогда вес придет в норму, считает медик.

На втором месте среди причин, способствующих набору веса, генетическая предрасположенность и, по словам врача, в этом случае «сложно что-то сделать» и для похудания «придется приложить больше усилий».

Также помешать сбросить лишний вес может прием некоторых препаратов, таких как антидепрессанты, лекарства от диабета, гормоны.

Далее среди причин врач выделяет неправильный режим и недостаток сна. Проблемы с щитовидкой тоже могут помешать сбросить вес, как и прием антибиотиков, которые приводят к нарушению микробиома организма.