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Зеленский предложил обменять Вышинского на Сенцова

Москва, 18.07.2019

Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает обменять главу РИА Новости Украины Владимира Зеленского на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку теракта.

Предложение украинского лидера озвучила его пресс-секретарь Юлия Мендель. По её словам, в офисе Зеленского с большим интересом узнали о предложении Москвы освободить Вышинского, сделав это первым шагом доброй воли со стороны Украины.

«Владимир Зеленский полностью поддерживает политику шагов доброй воли и предлагает Москве сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова», - написала Мендель в соцсетях.

При этом она считает, что для взаимной уверенности в общей доброй воле, украинская сторона считает сделать это одновременно, другими словами произвести обмен.

Наша справка

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Власти Украины обвинили его в поддержке независимых республик Донбасса и государственной измене. 17 мая 2018 года решением Херсонского суда Вышинский был арестован. Максимальное наказание, которое грозит журналисту – до 15 лет лишения свободы.

В России убеждены, что Вышинского преследуют за его профессиональную деятельность. В этой связи Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистами. Освободить Вышинского требуют также представители ОБСЕ. Сам руководитель «РИА Новости Украина» своей вины не признаёт и утверждает, что дело против него было сфабриковано, чтобы в дальнейшем обменять его на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссёр, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к РФ был задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» * и проведении террористических актов на территории полуострова.

* Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года «Правый сектор» был признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.

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