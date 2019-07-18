Зеленский улучшил свой рейтинг

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 июля, 58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Месяц назад опрос «Рейтинга» показал, что довольны деятельностью Зеленского были 50% опрошенных.

Вырос так же уровень поддержки партии Зеленского «Слуга народа» - за нее готовы отдать свой голос 49,5% среди тех, кто определился с выбором. В конце июня рейтинг партии «Слуга народа», по разным опросам общественного мнения, опускался до 37-42%. Рост рейтинга Зеленского и его парии «Слуга народа» был вызван медициной активностью президента Украины, которую он развернул за две недели до парламентских выборов. Зеленский через день устраивает публичные выволочки чиновникам и требует их немедленного увольнения, что понравилось избирателю.

На втором месте идет партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 10,5%, далее «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко – 7,7%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 6,9% и партия «Голос» Святослава Вакарчука - 5,9%. Остальные партии не преодолевают проходного барьера на выборах в Верховную Раду в 5%, которые пройдут в это воскресенье, 21 июля.