«Грусть и негодование»: Зеленский готовит ответ на выдачу паспортов жителям Украины

Офис президента Украины (бывшая администрация президента) распространила заявление, в котором говорится о «грусти и негодовании» из-за подписания президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Речь идет об указе Владимира Путина от 17 июля 2017 года об упрощенном гражданстве России для жителей Донецкой и Луганской областей.

«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах» - говорится в заявлении офиса президента Украины.