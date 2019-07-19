Анкара предупредила НАТО о последствиях своего исключения из программы F-35

В случае исключения Вашингтоном Турции из программы по разработке истребителя F-35 пострадает НАТО, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Он подчеркнул, что действия США приведут к ослаблению возможностей альянса в регионе.

«Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО», – цитирует ТАСС слова военного.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что поставки российских С-400 в Турцию делают невозможным участие Анкары в программе F-35, а также сворачивается программа обучения турецких пилотов. Также Трамп пообещал, что действия Анкары приведут к «пагубным последствиям» для взаимодействия Турции с НАТО.

Ранее Трамп на полях саммита G-20 пообещал не вводить санкции против Турции из-за покупки С-400, однако, позже заявил, что все же рассматривает этот вопрос.