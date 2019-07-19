Дания выдала разрешение на строительство конкурента «Северного потока-2»

Дания выдала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, сообщает издание Ingeniøren. Ранее сообщалось, что Варшава планировала использовать Baltic Pipe для присоединения к норвежской газовой сети.

Трубопровод, запуск которого запланирован на 2022 год, будет прокачивать ежегодно десять миллиардов кубометров. При этом Дания не спешит с выдачей разрешения на российский проект «Северный поток-2», обосновывая затягивание процесса заботой об экологии.

Однако специалисты по охране окружающей среды заверяют, что выдача разрешения Копенгагеном на строительство Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа.

Ранее глава датского Минпромторга Симон Коллеруп обнародовал документ, который закрепляет правила наземного строительства газопровода из Норвегии. В постановлении говорится, что газотранспортный оператор Дании Energinet должен будет запросить разрешения на строительство у 13 муниципалитетов Дании, через которые пройдет газопровод.

Уже весной начнется строительство технических объектов трубопровода, а к времени истечения контракта на поставку газа между Польшей и Россией в 2022 году, газопровод будет готов, пишет издание.