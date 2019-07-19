Диетологи рассказали, какие сухофрукты мешают процессу похудения

Диетолог Максим Ухов рассказал, что некоторые сухофрукты не помогают в борьбе с лишним весом, а наоборот способствую набору ненужных килограммов, передает портал Мединфо. Происходит это из-за высокой концентрации фруктозы.

Врач подтвердил, что при похудании на первом этапе действительно лучше заменить привычные сладости на сухофрукты, цукаты и фруктовые чипсы.

Однако стоит помнить, что всего 100 граммов этих сладостей могут нанести организму вред больший, чем зефир или шоколад. Происходит все из-за того, что в ходе процесса высушивания сладкие фрукты теряют массу, сохраняя при этом концентрация фруктозы, которая даже увеличивается.

Поэтому медик предупреждает, что употребление сухофруктов после обеда будет только мешать процессу похудения, а не способствовать ему.

Так диетолог советует во время избавления от лишних килограммов исключить из рациона курагу, финики и чернослив, которые перед продажей вывариваются в сахарном сиропе, а значит могут повысить уровень сахара в крови.