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Гисметео, прогноз погоды: летнее настроение испортят ливни

Москва, 19.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: летнее настроение испортят ливни

Валерий Шарифулин/ТАСС

По прогнозу Гисметео, климатическая обстановка в Москве и Санкт-Петербурге меняется. С каждым днём температурный фон в двух российских столицах будет корректироваться в сторону увеличения и к концу июля вернётся к климатической норме.

Погода в Петербурге. Прогноз на две недели

В Санкт-Петербурге установится комфортная летняя погода. К середине следующей недели термометры в Северной столице покажут плюс 26-27; в пятницу, субботу и воскресенье – плюс 29-31. Правда, жара в городе на Неве продержится не долго. Уже в понедельник, 29 июля в Петербург ворвётся очередной циклон, который понизит температуру до плюс 22. В ночные часы столбики термометров опустятся ещё ниже – прогнозируется плюс 13-15. Кроме того, северный холодный ветер принесёт дожди, возможны ливни.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве

В Москве таких климатических перепадов не ожидается. Но и аномального зноя всё-таки пока тоже не будет. По прогнозу Гисметео, с 22 по 26 июля в столичном регионе плюс 23-26, в четверг, 25 июля и в пятницу, 26 июля возможны осадки. В субботу, 27 июля и в воскресенье, 28 июля – под влиянием антициклона и повышенного атмосферного давления воздух прогреется до 27-28 градусов выше нуля.

В период с 29 июля по 4 июля в Москве и области прогнозируется переменная облачность, северо-западный ветер, средняя температура воздуха составит плюс 24, что немного выше климатической нормы для начала последнего летнего месяца.  Однако настроение москвичам могут испортить сильные ливни.  

Погода в России: учёный рассказал, почему участились сильные ливни

Андрей Киселёв – ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова – объяснил, почему в нашей стране на смену осадкам малой интенсивности пришли мощные ливни. По мнению учёного, это происходит из-за изменения климатической обстановки на планете, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ситуация, когда на смену лёгким «грибным» дождям приходят обильные осадки стала характерна для всех регионов РФ.

«Сейчас общее количество осадков постоянно увеличивается за счёт летних дождей, которые выпадают более интенсивно, причина этого – глобальное потепление», – отметил Киселёв.

Учёный пояснил, что из-за увеличение температуры поверхности земли происходит более интенсивное испарение влаги, которая в свою очередь, накапливаясь в облаках, провоцирует «сброс» воды на землю, то есть ливень.

«Это совсем простое, я бы даже сказал схематичное объяснение. Дело в том, что кроме изменения динамики испарений изменились ещё и направления движения атмосферных потоков», – заявил климатолог.

Кроме того, учёный напомнил, что за последние 10 лет среднегодовое количество осадков увеличилось примерно на 2-2,2%, то есть совсем незначительно. Но если раньше ливни были затяжные и могли длиться несколько часов, то сейчас дожди стали более мощные, и огромное количество осадков выпадает за менее короткий период времени.

«При этом единого термина, который отличает ливень от слабого дождя, нет. Например, в тропиках — ливень это одно, а в пустыне и пару капель уже будут ливнем. А вот в Москве или, например, в Петербурге под ливнем понимают дождь большей интенсивности.

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