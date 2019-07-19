Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: будет очень жарко

В ближайшие две недели погода в России поменяется. По прогнозу Гисметео, большинство регионов окажутся под влиянием антициклонов, которые разгонят тучи и вернут на Русскую равнину лето. Это, прежде всего, касается черноморских курортов, где сейчас начинается самый пик туристического сезона.

Прогноз погоды в Крыму на 14 дней

В период с 22 июля по 4 августа в Крыму климатическую обстановку будет формировать повышенный фронт атмосферного давления. Поэтому температурный фон повысится и в ночные часы составит плюс 17-19, а в дневные – плюс 30-35.

В Симферополе следующая неделя начнётся с сильной жары – яркое солнце и почти полное безветрие создадут ощущение настоящего летнего зноя. При этом столбики термометров поднимутся до показателей плюс 31-32. В середине недели возможны осадки, и некоторое снижение температуры. Однако к выходным антициклон вновь сделают своё дело – в воскресенье, 28 июля ожидается плюс 30-32. В последние дни июля и начале августа также будет жарко – термометры покажут плюс 28-30.

На Южном берегу Крыма – от мыса Айя до горы Кара-Даг – ожидается солнечная и очень комфортная погода. С 22 по 29 июля средняя дневная температура воздуха в Ялте, Массандре, Гурзуфе и Форосе составит плюс 29-31, ночная 22-24. Осадков не ожидается. Безветренно и жарко будет в Судаке и Алуште. Но здесь в начале следующей неделе возможны осадки и небольшое волнение на море.

В Керчи в ближайшие 7 дней переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В ночное время суток плюс 23-25, лёгкий северно-западный и северо-восточный ветер. Днём – плюс 28-32. В период с 29 июля по 4 августа дождей не ожидается, ночью плюс 24-26, в дневные часы ясно, в тени плюс 27-29, на солнце столбики термометров поднимутся до 35 градусов выше нуля.

Вода на всём крымском полуострове будет тёплой, как днём, так и ночью – 24-26. Однако возможны холодные течения, которые могут резко снизить температурные показатели в море, поэтому синоптики рекомендуют местным жителям и многочисленным туристам внимательно отслеживать ежедневные сообщения метеорологов.

Гисметео. Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на 14 дней

По прогнозу Гисметео, жара возвращается в Краснодарских край. В частности, на популярных морских курортах вновь будет ярко светить солнце, а средняя температура воздуха в дневное время суток составит плюс 30-31 в тени. Так в Новороссийске с 22 по 25 июля – плюс 24-26 градусов ночью, и плюс 28-31 градусов – днём.

26 и 27 июля возможны небольшие осадки и незначительное снижение температурного фона в светлое время суток – до плюс 27. С 28 по 30 июля – снова жарко – плюс 31-32, но ожидаются дожди, местами сильные. С 31 июля по 4 августа – солнечно, без осадков, плюс 29-32. Температура морской воды все 14 дней не опустится ниже 25 градусов.

Похожая погода на ближайшие 14 дней прогнозируется в Геленджике. Здесь также жарко, на следующей неделе осадки ожидаются лишь в пятницу, 26 июля. Этот же день станет и самым прохладным – плюс 26-27 днём. Зато с воскресенья, 28 июля и до воскресенья, 4 августа – солнечно, сухо и комфортно – температура воздуха составит плюс 29-32, вода прогреется до плюс 27 градусов.

Отличная погода, по прогнозу Гисметео, также ожидается Сочи, Адлере, Лазаревском и Анапе. Небольшие осадки прогнозируются 28-29 июля. В остальные дни ясно, на солнце жарко – плюс 29-32. Температура воды на побережье 25-27 градусов.