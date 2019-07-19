Глава ЕК рассказала об опасности «Северного потока-2» для Европы

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала очередное антироссийское заявление. На сей раз она рассказала об опасности, которая якобы грозит странам Старого Света от проекта газопровода «Северный поток-2». По её мнению, он несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

«Мы должны понимать, что после сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2» появится высокая вероятность слишком сильной зависимости от энергоресурсов РФ», – цитирует экс-министра военного ведомства Германии издание Bild.

Она также пояснила, что для того, чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии.

«Именно поэтому нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей», – резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен в интервью итальянской газете La Repubblic заявила о враждебном отношении к Европе со стороны Москвы и призвала действовать против нашей страны с позиции силы, сохраняя антироссийские санкции. При этом она подчеркнула, что Евросоюз и США должны объединили свои усилия, «чтобы вместе противостоять Кремлю, а не бороться с Москвой отдельно друг от друга».