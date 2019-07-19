Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex

В Персидском заливе и Ормузском проливе новое обострение обстановки. Европа, тем временем, призывает США и Иран к сдержанности и пытается спасти ядерную сделку по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA)).

Тегеран нарушил обязательства по сделке и на прошлой неделе приступил к обогащению урана выше допустимого уровня (3,67%). Одной из причин частичного выхода ИРИ из JCPOA является ее недовольство европейскими участниками сделки, которые, по словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, много говорят о своей приверженности Плану и призывают Тегеран соблюдать его условия, но мало делают.

Одной из претензий иранцев к европейским подписантам JCPOA: Парижу, Берлину и Лондону является то, что европейцы крайне медленно, более года создавали финансовый механизм обхода санкций Instex, который позволит европейским компаниям вести торговлю с Ираном продуктами и лекарствами без использования американских долларов и банков и не бояться при этом наказания за нарушение санкций США против ИРИ. В последних числах июня Instex начал действовать. Главный европейский дипломат Федерика Могерини подтвердила, что была проведена первая транзакция.

Однако в Тегеране все равно недовольны. Причем, не только медлительностью Европы, но и ограниченностью механизма, в который на данный момент входят 10 европейских стран и который, и это самый большой, по мнению иранцев, его минус работает только со сделками на продукты питания и лекарства. Иран же настаивает на обязательном включении в него нефти и нефтепродуктов, главной составляющей иранского экспорта и основного источника поступления твердой валюты.

О том, что Instex действительно начал работать, говорит и нервная реакция Вашингтона. Министр финансов США Стивен Мнучин вчера предупредил Старый Свет о том, что, создав механизм для обхода санкций против Ирана, он, тем самым, нарушает эти санкции и рискует быть исключенным из финансовой системы Америки.

«Мы уже очень ясно дали понять, что ожидаем исполнения американских санкций, будь то Иран или кто-то другой,- ответил на вопрос журналиста Стивен Мнучин, который находится сейчас во Франции.- Если кто-то хочет участвовать в долларовой финансовой системе, то необходимо выполнять американские санкции».

Говоря о потенциальных нарушителях санкций, Мнучин не скрывал, что в первую очередь речь идет о Instex. Еще в мае заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, отвечающий в американском Минфине за исполнение санкций, написал европейским союзникам письмо, в котором предупреждал их не нарушать санкции при помощи Instex.

Европа, однако, похоже, настроена решительно и отступать не намерена. Могерини на днях заявила, что Instex, наконец, начал действовать и что к нему намерены присоединяться новые участники.

Нервная реакция Вашингтона на Instex, который еще совсем недавно в Америке называли «бумажным тигром», объясняется еще и появившейся информацией о возможном присоединении к этому финансовому механизму России.

«Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с Евросоюзом по Instex,- сообщило издание Financial Times, опираясь на информацию, полученную в российском МИД.- Чем больше стран будет участвовать в механизме, тем более эффективным он станет».

Кремль через президентского пресс-секретаря Пескова подтвердил интерес к Instex: «… С учетом первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет».

Со стороны Европы препятствий возникнуть не должно. По словам Могерини, механизм открыт для участия в нем третьих стран. FT тоже считает, что Брюссель заинтересован в участии России в Instex.

Между тем, с каждым днем становится все более ясно, что Instex направлен не только и не столько на борьбу с американскими санкциями против Ирана, сколько на борьбу с той самой американской финансовой системой, отлучением от которой Вашингтон пугает нарушителей санкций. Санкции же в данном случае являются скорее лишь предлогом для создания механизма. Если говорить более конкретно, то идет планомерное наступление на SWIFT и американский доллар как главные составляющие, не считая, конечно, американских банков, финансовой системы США.

С потенциальным присоединением России и других стран, включая, конечно, и Китай, можно будет говорить о том, что вся планета ополчилась против доллара. Так что повод для серьезного беспокойства у Белого дома, конечно же, есть.