Курс доллара: «заснувший» рубль не заметил падения цен на нефть

Курс рубля 18 февраля почти никак не двигался по отношению к основным мировым резервным валютам, фактически застряв в узком диапазоне, как это накануне пргнозировали большинство экспертов.

К вечеру рубль совсем немного просел, практически не реагируя на сильное падение мировых цен на «чёрное золото». Так, при закрытии основной сессии торгов Московской биржи по данным на 19:00 мск курс доллара составил 63,04 руб., что всего на 10 коп. выше уровня закрытия среды. Курс евро – 70,76 руб., что на 11,25 коп. выше закрытия предыдущих торгов. Ближе к закрытию биржи рубль и восе развернулся вверх - по данным на 23:30 мск курс доллара составлял 62,81 руб. При этом евро напротив еще немного укрепился к рублю, торгуясь по 71,81.

По мнению большинства аналитиков, нацвалюта торговалась разнопланово к доллару и евро на падении нефтяных котировок, однако снижение рубля к доллару оказалось несущественным и непродолжительным, так как рынки живут в ожидании заседания трёх центробанков: ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ. Что примечательно, все они состоятся в конце июля и на всех будут приняты дополнительные меры стимулирования экономики, в том числе снижение процентных ставок.

Гельды Союнов из Альфа-банка отметил, что рубль сейчас находится в пассивном состоянии, практически спит, никак не реагируя ни на растущие цены на нефть, ни на их падение. Такое состояние нацвалюты эксперт объясняет, тем, что трейдеры заняли выжидательную позицию, ожидая прежде всего заседания американского регулятора. По мнению Союнова, это заседание будет крайне важным, так как именно на нём рынок прогнозирует первое за долгое время снижение ставок фондирования в США. При это большинство валютных спекулянтов уверены, что это уже практически свершившийся факт, поэтому волатильность перед заседанием сильно снизилась.

«В целом в ближайшие две недели рубль будет продолжать спать, не реагируя на рынок энергоносителей из-за ожидания заседания ФРС», – резюмировал аналитик.

Багдан Зварич из Промсвязьбанка полагает, что рубль не заметил падения цен на нефть, благодаря поддержке со стороны дивидендного сезона и налогового периода. Но этого всё-таки оказалось недостаточно для того, чтобы доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для «медведей» выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара. А адекватная текущая оценка нацвалюты с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей наряду с наличием сильной поддержки на уровне 62,5 руб., не позволяют им активно продавать доллар без какого-то весомого для этого повода.

В свою очередь Дмитрий Полевой из РФПИ отмечает, что в ближайшие две недели всё-таки возможны краткосрочные периоды, когда нацвалюта чуть-чуть пошатнётся, ощущая на себе влияние конвертации части дивидендов иностранными участниками рынка.

Между тем, стало известно, что замедление роста индекса цен потребителей в июне c 5.1% до 4.7% оказалось самым сильным в России за последние два года и стало неожиданностью для большинства экономистов. При этом в самом Банке России пока рассматривают этот сюрприз как разовое явление. Так, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью агентству Bloomberg заявил, что более сильное снижение ставки российским Центробанком возможно лишь в случае, если поступающие данные приведут к существенной переоценке перспектив. Пока же таких сюрпризов, по его словам, не было.

Также Заботкин подчеркнул, что даже без учета фруктов и овощей динамика инфляции указывает на дальнейшее стабильное замедление индекса потребительских цен. Поэтому в целом, по его мнению, ситуация развивается согласно ожиданиям регулятора, а для снижения ставки на 50 б.п. регулятору нужны более весомые аргументы.