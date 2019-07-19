Меркель прокомментировала состояние своего здоровья

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что состояние ее здоровья – это ее личное дело, передает РИА «Новости». Хотя политик, по ее словам, и понимает интерес общественности к данному вопросу.

«Я понимаю вопрос относительно моего здоровья, но я на него уже ответила», - уточнила Меркель. Она также подчеркнула, что в состоянии хорошо выполнять свою работа на руководящем посту, что и интересует простых людей. Однако и как простой человек она имеет «собственный большой интерес» в благополучии, добавила канцлер. Она пояснила свое высказывание, тем, что намерена и по завершении своей политической карьеры в 2021 году, «прожить в здравии».

Напомним, 17 июля Ангеле Меркель исполнилось 65 лет, из которых она уже почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства.