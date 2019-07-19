На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!

На уникальной сцене, расположенной на воде, выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band, Kraak&Smaak и другие музыканты.

Леонид Агутин станет хэдлайнером фестиваля. Цельный, искренний, яркий, он не умещается в какие-либо сценические клише, именно поэтому так выделяется и стоит особняком среди самых известных российских музыкантов. Леонид Агутин и его группа «Esperanto» создают на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой, к каждому выступлению музыканты готовят новые аранжировки. Так что двух одинаковых концертов у Агутина быть не может. В этом вы сможете убедиться, приехав 28 июля на фестиваль в Доброграде.

Евгений Маргулис — не просто «музыкант-блюзмен», но и один из тех, кого заслуженно зовут «легендами русского рока». Концерты Маргулиса — это редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Евгений Маргулис был участником двух легендарных рок-групп – «Машина времени» и «Воскресение», создал группу «Шанхай», участвовал в рок-опере, адаптировал на русский язык мюзикл «We Will Rock You». В Доброграде Евгений Маргулис выступит 27 июля.

27 июля на сцене фестиваля выступит группа Billy’s Band - это группа, которой с трудом можно найти достойный аналог. Самобытный и уникальный коллектив с берегов Невы, состоящий из харизматичного фронтмена Билли Новика, саксофониста-виртуоза Михаил Жидких и обаятельного Андрея Рыжика, вот уже более десяти лет покоряет сердца россиян своими лирическими историями и музыкальными перфомансами. Получивший известность не только в России, но и далеко за ее пределами, Billy’s band находят подход к любому, даже самому взыскательному слушателю.

В 2006 году три электронщика из Нидерландов замешали электронный бит, немного диско, немного фанка и жизнерадостный вокал. Уже первый их альбом BoogieAngst разошелся на ура, с тех пор трио выпустило 5 сольных альбомов. Выступления Kraak & Smaak сделали их едва ли не главной статьей голландского музыкального экспорта. Как говорят они сами: «Мало что может сравниться с адреналином и удовлетворением от живых концертов» – то же самое cмогут сказать и те, кто придет на фестиваль Усадьба Jazz в Доброграде 27 июля.

Широкая публика узнала о Мариам Мерабовой благодаря программе «Голос» – зрители оценили ее невероятный вокал и сценическую харизму. Уже долгое время Мариам сотрудничает со своим мужем, виртуозным пианистом и композитором Арменом Мерабовым – в российском джазе это, без сомнения, самая яркая и талантливая семейная пара. Мариам Мерабова вместе с Арменом Мерабовым представят проект «MIRAIF» 28 июля.

Усадьба Jazz Kids ждет на своей площадке самых маленьких гостей. Дети до 6 лет (включительно) проходят на фестиваль бесплатно в сопровождении родителей.

Также гостей как всегда ждет дизайнерский маркет и фуд-корт, где будут представлены самые интересные гастрономические проекты владимирского региона.

Volkswagen выступает официальным автомобильным партнером фестиваля и представит свои автомобили на инновационной площадке Volkswagen Digital Experience. Гости Усадьба Jazz смогут познакомиться с последними новинками и бестселлерами марки, благодаря современным цифровым технологиям и интерактивным форматам, а также поучаствовать в многочисленных активностях бренда.

Телекоммуникационным партнером выступает компания «МегаФон», благодаря которому гости смогут рассказать всему миру про то, что видели и слышали на фестивале - стримить, вести прямые эфиры в социальных сетях, выкладывать эксклюзивные кадры в сторис посредством самого быстрого мобильного интернета в России (по версии награды Ookla Speedtest Awards).

Объединив вокруг себя самых разных ярких и творческих людей, УСАДЬБА JAZZ в Доброграде даст возможность ощутить фестивальный дух в особенной атмосфере, получить солнечные и добрые эмоции, услышать в живом исполнении только самую хорошую музыку в невероятно живописной атмосфере!

Фестиваль УСАДЬБА JAZZ – это крупнейший опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике. Меняется весь ход нашей жизни, меняются исторические эпохи и поколения, но УСАДЬБА JAZZ остается любимым праздником музыки и творчества для многих тысяч людей по всей стране. Событием, которого ждут целый год.

Усадьба Jazz в Доброграде – 27-28 июля 2019 года

Время работы: 14.00-22.00

Место проведения: город Доброград

Владимирская область, Ковровский район, микрорайон Доброград

Официальный сайт http://www.usadba-jazz.ru/

Официальные аккаунты в социальных сетях:

facebook.com/UsadbaJazz

vk.com/usadba.jazz

instagram.com/usadbajazz

ok.ru/group

Организатор – агентство ArtMania

Телефон: +7 499 248-36-05

E-mail: info.artmania@gmail.com

Мария Бережкова m.berezhkova@usadba-jazz.ru + 7915 314 9430