На раскопках в Крыму обнаружен уникальный склеп

Входе раскопок на некрополе Кыз-Аул в восточном Крыму архиологам удалось откопать неразграбленный античный склеп с погребенными воинами, сообщает РИА «Новости».

Склеп представляет собой каменное сооружение, используемое в древние времена для захоронения представителей одного рода или клана, рассказал глава фонда «Археология» Олег Марков

Он уточнил, что в обнаруженном склепе погребено несколько человек, а из-за нехватки места «скелеты умерших лежат друг на друге». Всего, по словам Маркова, к данному моменту можно говорить о 12 погребенных.

В настоящее время археологи намерены выяснить были ли одзахоронения представителей других семей или одного рода в данный склеп, а для этого специалисты фонда готовятся связаться со сотрудниками, которые занимаются генетической экспертизой.