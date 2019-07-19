На захваченном Ираном британском танкере находятся россияне

На борту британского танкера Stena Impero, который 18 июля был захвачен иранским Корпусм Стражей Исламской Революции (КСИР), есть граждане РФ. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management. По его словам, среди 23 членов судна есть граждане РФ, Латвии, Филиппин и Индии.В свою очередь в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) пояснили, что компания-судовладелец действительно работает с моряками из РФ. При этом в РПСМ утверждают, что пока никаких обращений с танкера от наших соотечественников не поступало.

Ранее сообщалось, что КСИР захватил в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. По данным иранских СМИ, судно было задержано в связи с грубым нарушением международных правил и в настоящее время направляется к берегам Ирана, где местные власти «проведут юридические процедуры и проверки».

Между тем агентство Fars со ссылкой на свой источник сообщает, что британский танкер был остановлен Ираном, так как загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения.