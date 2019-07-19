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Названо число россиян с зарплатой выше миллиона рублей в месяц

Москва, 19.07.2019

В Федеральная службе государственной статистики (Росстате) назвали число россиян, которые получают ежемесячную зарплату свыше 1 млн руб. Согласно результатом исследования, в данную категорию работников входит всего 11 278 человек. Любопытно, что за 2 года этот показатель вырос на 38% – в 2017 году число таких работников составляло 6 988 человек, передаёт РБК.

Также отмечается, что средняя зарплата тех, кто получает в месяц более миллиона рублей – 2,4 млн руб. В частности, работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений официально получают в месяц 5,8 млн руб. На втором месте, по данным Росстата, работники сферы «прочих услуг» (3,7 млн. руб.). Далее расположились специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн руб.).

При этом больше всего миллионеров трудится в торговле, а также занимаются ремонтом транспорта – 1960 человек. Меньше всего – в сфере водоснабжения и утилизации отходов (13 человек).

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