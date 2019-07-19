Украинские правоохранители провели обыск в фирме Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в помещениях автомобильной компании «Богдан Моторс», и в расположенном на его территории спортивном клубе «5 элемент».

По мнению НАБУ в 2015-2018 годах «Богдан Моторс» незаконно учувствовал в государственном оборонном заказе и поставлял армии автомобили по завышенным ценам. Клуб «5 элемент» принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, но «Богдан Моторс» он продал в 2013 году своему давнему бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку.

В 2015 году Порошенко назначил Свинарчука заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В СНБО Свинарчук, сменивший фамилию на более благозвучную – Гладковский, отметился множеством коррупционных скандалов. Порошенко, в свою очередь, препятствовал расследованию коррупции Свинарчука-Гладковского.