Вход/Регистрация Подписка

Особенности оформления ЭЦП

Москва, 19.07.2019
Автоматизированный документооборот занимает все более прочное место во всех областях жизни современного общества, и в получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) теперь нуждаются не только юрлица, но и многие простые граждане.
#PressRelease

ЭЦП представляет собой аналог ручной подписи, используемый в электронном документообороте. Путем ее изготовления и оформления можно получить техническое средство, которое отвечает за юридическую значимость и верность электронной документации. В качестве ЭЦП используется уникальный набор символов, генерируемый с использованием криптографического преобразования с помощью специальных алгоритмов.

Однако главная проблема заключается отнюдь не в создании электронной цифровой подписи. Сделать это можно даже дома, воспользовавшись скачанной из глобальной сети специальной программой. Но в результате будет создана неквалифицированная ЭЦП, которая подходит лишь для использования в узком кругу друзей или работников одной организации. Так что основная сложность состоит в получении ее аналога, обладающего юридической значимостью.

Чтобы изготовить ЭЦП, которую можно использовать в судебных органах и иных госструктурах или при взаимодействии с коммерческими предприятиями, необходимо воспользоваться услугами учреждения, имеющего соответствующую аккредитацию или обратиться в компанию https://iidx.ru/. Оно выдает сертификаты, которые не только облегчают взаимодействие с госструктурами, но и обеспечивают возможность участия в аукционах, проводимых на специальных торговых площадках.

Чтобы получить полноценную ЭЦП, необходимо выполнить определенную последовательность действий. Сначала надо определиться с тем, какой именно сертификат ЭЦП требуется в каждом конкретном случае. Это обусловлено тем, что стоимость сертификата существенно различается для разных заказчиков (физлицо, юрлицо, иностранец и т. п.). Кроме того, стоимость сертификата зависит от требуемого оборудования и ПО.

Затем нужно выбрать удостоверяющий центр, в котором можно приобрести ЭЦП оперативно и на максимально выгодных и удобных условиях. Большинство заказчиков отдает предпочтение Национальному Удостоверяющему Центру Российской Федерации. В настоящее время этот удостоверяющий центр обладает наибольшей надежностью. В нем можно получить не только ЭЦП любого типа, но и множество сопутствующих услуг, а также приобрести оборудование и ПО, которые требуются для использования ЭЦП.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. «Шок и трепет»: финансовые власти США готовят сюрприз
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама