Особенности оформления ЭЦП

ЭЦП представляет собой аналог ручной подписи, используемый в электронном документообороте. Путем ее изготовления и оформления можно получить техническое средство, которое отвечает за юридическую значимость и верность электронной документации. В качестве ЭЦП используется уникальный набор символов, генерируемый с использованием криптографического преобразования с помощью специальных алгоритмов.

Однако главная проблема заключается отнюдь не в создании электронной цифровой подписи. Сделать это можно даже дома, воспользовавшись скачанной из глобальной сети специальной программой. Но в результате будет создана неквалифицированная ЭЦП, которая подходит лишь для использования в узком кругу друзей или работников одной организации. Так что основная сложность состоит в получении ее аналога, обладающего юридической значимостью.

Чтобы изготовить ЭЦП, которую можно использовать в судебных органах и иных госструктурах или при взаимодействии с коммерческими предприятиями, необходимо воспользоваться услугами учреждения, имеющего соответствующую аккредитацию или обратиться в компанию https://iidx.ru/. Оно выдает сертификаты, которые не только облегчают взаимодействие с госструктурами, но и обеспечивают возможность участия в аукционах, проводимых на специальных торговых площадках.

Чтобы получить полноценную ЭЦП, необходимо выполнить определенную последовательность действий. Сначала надо определиться с тем, какой именно сертификат ЭЦП требуется в каждом конкретном случае. Это обусловлено тем, что стоимость сертификата существенно различается для разных заказчиков (физлицо, юрлицо, иностранец и т. п.). Кроме того, стоимость сертификата зависит от требуемого оборудования и ПО.

Затем нужно выбрать удостоверяющий центр, в котором можно приобрести ЭЦП оперативно и на максимально выгодных и удобных условиях. Большинство заказчиков отдает предпочтение Национальному Удостоверяющему Центру Российской Федерации. В настоящее время этот удостоверяющий центр обладает наибольшей надежностью. В нем можно получить не только ЭЦП любого типа, но и множество сопутствующих услуг, а также приобрести оборудование и ПО, которые требуются для использования ЭЦП.