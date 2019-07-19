«Посадили «на галерке»: Порошенко не пустили в зал Европарламента

Бывший президент Украины Петр Порошенко не был допущен в зал заседаний Европарламента. Об этом сообщает украинский ресурс Страна.ua.

Порошенко прибыл в Страсбург накануне, чтобы, по его словам, найти поддержку среди евродепутатов и сформировать из них мощную группу союзников.

Однако на сессии нового созыва Европарламента Порошенко пришлось сидеть «на галерке» из-за того, что его не пустили в зал.

Ранее сообщалось, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах, которые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Также Порошенко вменяется вмешательство в деятельность судей.