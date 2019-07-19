Россиян, которые не пускают газовиков в квартиры, предлагают наказывать

Жильцов, которые не будут пускать газовиков в свои дома для проверки оборудования, необходимо штрафовать, считают специалисты российского Минстроя.

Как сообщил зам главы ведомства Максим Егоров, именно из-за нерадивых жильцов, которые не содержат в порядке плиты и другое оборудование, и происходят взрывы бытового газа в жилых домах. Егорова цитирует «Интерфакс».

Чиновник сообщил, что в России более 75% жилья газифицировано и к концу года ведомство планирует завершить проверку всех жилых объектов.

О том, какое наказание последует за недопуск сотрудников газовых компаний в квартиры, не сообщается. Егоров рассказал, что самые частые нарушения, которые выявляются специалистами это «использование газовых шлангов, при соединении которых происходит отход».