Россияне ответили на вопросы социологов о своём отношении к Лукашенко

Социологи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос среди россиян и выяснили и отношение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Согласно результатам этого исследования, 51% наших соотечественников признались, что в целом хорошо относятся к белорусскому лидеру, передаёт РИА Новости.

37% респондентов заявили, что к президенту соседнего государства относятся безразлично. Крайне отрицательно оценили Лукашенко – 5% участников опроса, ещё столько же респондентов затруднились с ответом. При этом 3% опрошенных вообще заявили, что первый раз слышать такую фамилию.

Социологический опрос Фонда «Общественное мнение» был проведён 13-14 июля в 104 населенных пунктах нашей страны среди 1500 граждан РФ. Статистическая погрешность составляет не более 3,5%.