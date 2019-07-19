СМИ: Иран захватил британский танкер

Иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. По данным телеканала Press TV, судно двигалось в направлении Саудовской Аравии, но затем неожиданно изменило курс на Иран. При этом в КСИР утверждают, что танкер был задержан в связи с грубым нарушением международных правил. Предположительно на борту захваченного танкера находится 23 человека.

В компании Stena Bulk & Northern Marine Management подтвердили, что танкер действительно захвачен и сейчас направляется к берегам Ирана. При этом подчёркивается, что связи с экипажем нет.

В свою очередь иранское государственное информагентство IRNA также уточняет, что танкер после захвата был направлен к берегу. В настоящее время местные власти должны «произвести юридические процедуры и проверки».

В Минобороны Великобритании по факту этого инцидента уже сделали официальное заявление, в котором подчёркивается, что британское внешнеполитическое ведомство выясняет все подробности случившегося и ищет дополнительную информацию, сообщает BBC.