Спецпредставитель США по Украине оценил решение Москвы по гражданству для жителей Донбасса

Упрощение процедуры получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей вступают в противоречие с Минскими соглашениями, считает американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
В частности, он написал на своей странице в Твиттер, что упрощенная выдача паспортов для граждан ДНР и ЛНР «ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для украинских граждан».
Напомним, указ российского президента Владимира Путина, упрощающий получение гражданства России для жителей Донбасса, был подписан накануне 17 июля.
Киев осудил данное решение, заявив, что подготовит ряд ответных мер на данное действие российской стороны.