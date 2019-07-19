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США vs Иран: 1:1 по дронам и по танкерам

Москва, 19.07.2019
#Сергей Мануков
  • США vs Иран: 1:1 по дронам и по танкерам

AP/TASS

Обстановка в Персидском заливе напоминает качели: сразу за обострением появляется информация о скором начале переговоров, сбивающая накал; но за ней следует очередное обострение и стороны вновь прибегают к резким действиям и заявлениям 

На этой неделе неожиданно заговорили о готовящихся переговорах между Ираном и США. Появилась даже информация, что переговоры в глубокой тайне уже якобы идут.  

О готовности сесть с президентом Рухани за стол переговоров американский президент говорил не раз. Сейчас, по словам главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа, готов к ним и Тегеран. Причем, как заявил главный иранский дипломат, Тегеран готов обсуждать новую ядерную сделку и заранее предлагает еще шире открыть двери иранских атомных объектов для западных инспекторов и наблюдателей, но только в обмен на снятие санкций. 

Естественно, после таких новостей заговорили о том, что напряжение в заливе идет на спад. Цены на нефть отреагировали резким падением. 

И тут же американцы сбивают иранский беспилотник, который якобы слишком близко (900 м) подлетел к американскому десантному кораблю Boxer. Кстати, Тегеран новость о сбитом дроне, которую сообщил Дональд Трамп, опроверг. Зариф заявил в Нью-Йорке, что у иранских властей никакой информации о сбитом американцами иранском беспилотнике нет. Мало того, замминистра иностранных дел Аббас Аракчи предположил, что американцы по ошибке сбили… собственный дрон. 

Атака на иранский дрон очень смахивает на месть. Напомним, в июне уже иранцы сбили американский беспилотник. Правда, тогда они утверждали, а американцы, естественно, опровергали, что он был сбит в небе над территориальными водами Ирана. 

Не исключено, что иранский беспилотник был сбит и в ответ на задержание стражами исламской революции южнее острова Ларак «иностранного танкера» с 12 членами экипажа и миллионом литров контрабандного бензина. Позднее были опубликованы кадры операции, на которых видно, что танкер Riah шел с панамским флагом. 

И у этого захвата уже есть довольно богатая предыстория. В июне таможенная служба Гибралтара при помощи морских пехотинцев арестовала иранский танкер, который вез нефть в Сирию. Тегеран пригрозил Лондону зеркальными мерами. Иранцы попытались задержать у входа в Ормузский пролив британский танкер и, если бы не британский корвет, шедший следом за танкером, то свою угрозу иранцы бы выполнили. 

Если объяснение с качелями верно, то сейчас Вашингтон и Тегеран должны обменяться резкими заявлениями, а может и предпринять еще какие-то резкие действия, свидетельствующие об их воинственном настрое. После этого, хочется надеяться, наступит очередная «оттепель». Еще хочется надеяться, что следующая оттепель будет последней и что США и Иран наконец сядут за стол переговоров и перестанут держать всю планету в напряжении.   

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