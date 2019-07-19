Суд в Киеве продлил арест журналисту Кириллу Вышинскому

Один из районных судов Киева продлил арест до 19 сентября руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Тем самым было удовлетворенно ходатайство прокуратуры и отклонена апелляция защиты, которая настаивала на освобождении Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Адвокаты журналиста уже сделали заявление, что собираются обжаловать продление Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

«У нас есть право на обжалование, которым мы обязательно воспользуемся», – цитирует адвоката Андрея Доманский РИА Новости.

Также уже прокомментировали сегодняшнее решение суда о продлении ареста Вышинскому в России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «позором и стыдом», а в Госдуме РФ подчеркнули, что считают данное решение является политическим.

Напомним, накануне вечером появилась информация, что президент «самостийной» Владимир Зеленский предлагает обменять главу РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку теракта. Предложение украинского лидера озвучила его пресс-секретарь Юлия Мендель.