ЦБ не будет торопиться

Банк России вполне может довести ключевую процентную ставку до 5,5% в течение ближайших трех лет, считают эксперты «ВТБ Капитала». Как пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку компании, если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%.

В июне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, в том числе в связи с опережающим прогнозы замедлением годовой инфляции, и допустил еще два снижения до конца года. На ближайшем заседании в июле совет директоров рассмотрит возможность опустить ставку сразу на 0,5 п.п., заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Однако в четверг директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью агентству Bloomberg заявил, что более сильное снижение ставки российским Центробанком возможно лишь в случае, если поступающие данные приведут к существенной переоценке перспектив. Пока же таких сюрпризов, по его словам, не было.

Также Заботкин подчеркнул, что даже без учета фруктов и овощей динамика инфляции указывает на дальнейшее стабильное замедление индекса потребительских цен. Поэтому в целом, по его мнению, ситуация развивается согласно ожиданиям регулятора, а для снижения ставки на 50 б.п. регулятору нужны более весомые аргументы.

Перейти к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ планирует в 2020 году: именно тогда ключевая ставка должна достигнуть 6–7%, а реальная — 2–3% при годовой инфляции 4%. На самом же деле на основе российских данных пока невозможно рассчитать, правдоподобна ли оценка реальной равновесной ставки со стороны ЦБ, отмечается в записке аналитиков «ВТБ Капитала».



Инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировал ЦБ РФ, отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Так, в июне она впервые с 1991 года составила 0% по сравнению с маем и замедлилась в годовом выражении до 4,7% – снижение сразу на 0,4 п.п. по сравнению с маем. Одна из причин – низкая покупательская способность населения: реальные располагаемые доходы населения вновь упали в 2019 году после роста в 2018 году. Причем снижение в первом квартале 2019 года на 2,3% г/г было максимальным с 2016 года. При этом, по данным Сбербанка, доля расходов населения на продукты питания во 2 квартале 2019 года выросла до 38,9%.

В первом квартале 2019 года темпы роста ВВП РФ замедлились до 0,5% г/г – минимальный уровень с четвертого квартала 2017 года, продолжает эксперт. Для «перезагрузки» экономики России необходимо понижение ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов в июле и еще раз до конца года. Это позволит снизить ставки по кредитам и обеспечить бизнес более дешевыми длинными деньгами. Без принятия мер объемы производства и индексы PMI могут продолжить снижаться, тренд на уменьшение которых зародился во 2 квартале 2019 года. В частности, в июне спад объемов производства был максимальным с апреля 2016 года.

Ожидаемое снижение ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов на заседании ЦБ РФ 26 июля повысит привлекательность рублевых облигаций, уверен Денис Иконников. Средняя доходность по корпоративным облигациям уже опустилась до 8% – минимальный уровень с августа прошлого года. Уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ также положительно скажется на акциях с высокой дивидендной доходностью, которая в среднем по российскому рынку составляет уже более 6,5%.

«Я не согласен с таким прогнозом, – комментирует позицию «ВТБ Капитала» Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». – С точки зрения показателей монетизации экономики справедливый уровень инфляции в РФ составляет 12%. Текущий среднесрочный тренд инфляции в РФ остается ускоряющимся, несмотря на текущее замедление. Это указывает на положительную вероятность ускорения инфляции в РФ в перспективе ближайших нескольких кварталов или лет (в среднесрочном периоде)».

Второе, продолжает эксперт: с точки зрения внешних факторов, даже если планируемое ФРС смягчение монетарных условий замедлит прирост индикаторов, отражающих рост инфляционного давления в мире, а цены на нефть стабилизируются, такая ситуация все равно будет с вероятностью порядка 60% указывать на перспективу ускорения инфляции в РФ с точки зрения внешних факторов в среднесрочном периоде.

Третье: политика искусственного сдерживания инфляции в РФ путем замедления прироста ВВП ограничена фактором накопления значительного максимального за 10- 15 лет объема «плохих» долгов российскими банками при их сравнительно низкой капитализации и усиления давления на регуляторов со стороны бизнеса в связи с крайне низкими темпами роста ВВП РФ, создающими – с учетом высоких реальных ставок по кредитам и ужесточения налоговой политики - угрозу череды корпоративных дефолтов.

Четвертое, говорит эксперт, это то, что при формировании внешнего или внутреннего шока, либо по аналогии 2014 года – за счет внешнего давления и в отсутствии внутренней политики противодействия негативным внешним факторам или за счет недостаточно эффективного внутреннего управления кредитно-инфляционный шок также не позволит развиться указанному в прогнозе сценарию.

И пятое – в последнее время мы наблюдаем прецедент активного противодействия РФ политико-финансовому давлению со стороны иностранных потребителей, это касается в том числе процесса сокращения РФ добычи нефти и подачи запроса на консультации в ВТО по вопросу регулирования США импортных тарифов на сталь.

Такая ситуация, уверен Александр Осин, – принимая во внимание по-прежнему высокие инфляционные риски в развитых странах сформированные за счет проводившей их ЦБ многолетней политики количественного смягчения – не свидетельствует в пользу устойчивого замедления инфляции в мире.