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Уход за собакой: ем нельзя кормить своего питомца

Москва, 19.07.2019
Собак многие владельцы кормят тем, чем питаются сами, и даже считают многие продукты полезными. Кто-то просто пытается побаловать своего питомца, не подозревая о том, что неподходящие продукты могут принести вред.
#PressRelease

Как передает https://clubsobak.ru/, кормить одинаково разные породы собак, ведь все они отличаются, в первую очередь по габаритам. Некоторые продукты нельзя употреблять любым собакам, независимо от породы.

Запрещенные продукты

  • Специи

Почти во всех блюдах человек использует специи, они вызывают жажду у питомца, к тому же пересоленная или кислая пища становится причиной раздражения слизистой оболочки желудка. Появляется риск развития язвы, заворота кишок.

  • Орехи

Для человека они полезны, а для собак нет. Прелые орехи небезопасны и для человека, а у собаки могут вызвать серьезнейшее отравление.

  • Копчености

Пользы они совершенно никакой не приносят, зато могут стать причиной панкреатита, заболеваний печени.

  • Грибы

Они вообще не перевариваются пищевой системой собак, но могут приводить к заболеваниям печени и поджелудочной железы.

  • Мясо птицы и рыбы с костями

Это наиболее опасная еда, которая может попросту застрять в горле или стать причиной раздражений, перфораций.

  • Рыба речная

Кроме того, что в ней много костей, возникает еще и опасность заражения гельминтами. В морской рыбе гельминтов нет.

  • Сырые яйца и мясо

Такие продукты, если они термически не обработаны, становятся причиной заражения сальмонеллезом, гельминтами. В свином мясе может находиться инфекция чумки.

  • Овощи и фрукты с косточками

Овощи и фрукты полезны для собак из-за наличия в них клетчатки. Только перед тем, как давать их собаке, нужно отделить все косточки и твердые части.

  • Шоколад, кофе, конфеты

Эти продукты запрещено категорически давать собаке, потому что они могут вызывать тяжелейшие отравления. Всего лишь съеденная плитка шоколада может привести к гибели собаки.

  • Лук

Негативно влияет на эритроциты и процесс кроветворения в целом.

Жареная еда

Собаки жареную еду любят, но давать им ее не рекомендуется. Белки и структура мяса разрушается, образуется жир и канцерогены. Эта еда приводит к болезням печени, вплоть до цирроза.

Оптимальный набор продуктов для собак:

  • говядина 70%;
  • крупа 20%;
  • фрукты и овощи 10%;
  • кисломолочные продукты 10%.

Не рекомендовано давать собакам такие продукты:

  • хлебобулочные изделия;
  • сельдерей;
  • сыр.

В ограниченном количестве кормят молочными продуктами и фруктами, основу рациона должны составлять мясные продукты.

Если кормить собаку правильно, то она будет оставаться не только здоровой, но и активной.

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