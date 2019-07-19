Уход за собакой: ем нельзя кормить своего питомца

Как передает https://clubsobak.ru/, кормить одинаково разные породы собак, ведь все они отличаются, в первую очередь по габаритам. Некоторые продукты нельзя употреблять любым собакам, независимо от породы.

Запрещенные продукты

Специи

Почти во всех блюдах человек использует специи, они вызывают жажду у питомца, к тому же пересоленная или кислая пища становится причиной раздражения слизистой оболочки желудка. Появляется риск развития язвы, заворота кишок.

Орехи

Для человека они полезны, а для собак нет. Прелые орехи небезопасны и для человека, а у собаки могут вызвать серьезнейшее отравление.

Копчености

Пользы они совершенно никакой не приносят, зато могут стать причиной панкреатита, заболеваний печени.

Грибы

Они вообще не перевариваются пищевой системой собак, но могут приводить к заболеваниям печени и поджелудочной железы.

Мясо птицы и рыбы с костями

Это наиболее опасная еда, которая может попросту застрять в горле или стать причиной раздражений, перфораций.

Рыба речная

Кроме того, что в ней много костей, возникает еще и опасность заражения гельминтами. В морской рыбе гельминтов нет.

Сырые яйца и мясо

Такие продукты, если они термически не обработаны, становятся причиной заражения сальмонеллезом, гельминтами. В свином мясе может находиться инфекция чумки.

Овощи и фрукты с косточками

Овощи и фрукты полезны для собак из-за наличия в них клетчатки. Только перед тем, как давать их собаке, нужно отделить все косточки и твердые части.

Шоколад, кофе, конфеты

Эти продукты запрещено категорически давать собаке, потому что они могут вызывать тяжелейшие отравления. Всего лишь съеденная плитка шоколада может привести к гибели собаки.

Лук

Негативно влияет на эритроциты и процесс кроветворения в целом.

Жареная еда

Собаки жареную еду любят, но давать им ее не рекомендуется. Белки и структура мяса разрушается, образуется жир и канцерогены. Эта еда приводит к болезням печени, вплоть до цирроза.

Оптимальный набор продуктов для собак:

говядина 70%;

крупа 20%;

фрукты и овощи 10%;

кисломолочные продукты 10%.

Не рекомендовано давать собакам такие продукты:

хлебобулочные изделия;

сельдерей;

сыр.

В ограниченном количестве кормят молочными продуктами и фруктами, основу рациона должны составлять мясные продукты.

Если кормить собаку правильно, то она будет оставаться не только здоровой, но и активной.