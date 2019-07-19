Уход за собакой: ем нельзя кормить своего питомца

Как передает https://clubsobak.ru/, кормить одинаково разные породы собак, ведь все они отличаются, в первую очередь по габаритам. Некоторые продукты нельзя употреблять любым собакам, независимо от породы.
Почти во всех блюдах человек использует специи, они вызывают жажду у питомца, к тому же пересоленная или кислая пища становится причиной раздражения слизистой оболочки желудка. Появляется риск развития язвы, заворота кишок.
Для человека они полезны, а для собак нет. Прелые орехи небезопасны и для человека, а у собаки могут вызвать серьезнейшее отравление.
Пользы они совершенно никакой не приносят, зато могут стать причиной панкреатита, заболеваний печени.
Они вообще не перевариваются пищевой системой собак, но могут приводить к заболеваниям печени и поджелудочной железы.
Это наиболее опасная еда, которая может попросту застрять в горле или стать причиной раздражений, перфораций.
Кроме того, что в ней много костей, возникает еще и опасность заражения гельминтами. В морской рыбе гельминтов нет.
Такие продукты, если они термически не обработаны, становятся причиной заражения сальмонеллезом, гельминтами. В свином мясе может находиться инфекция чумки.
Овощи и фрукты полезны для собак из-за наличия в них клетчатки. Только перед тем, как давать их собаке, нужно отделить все косточки и твердые части.
Эти продукты запрещено категорически давать собаке, потому что они могут вызывать тяжелейшие отравления. Всего лишь съеденная плитка шоколада может привести к гибели собаки.
Негативно влияет на эритроциты и процесс кроветворения в целом.
Собаки жареную еду любят, но давать им ее не рекомендуется. Белки и структура мяса разрушается, образуется жир и канцерогены. Эта еда приводит к болезням печени, вплоть до цирроза.
Оптимальный набор продуктов для собак:
Не рекомендовано давать собакам такие продукты:
В ограниченном количестве кормят молочными продуктами и фруктами, основу рациона должны составлять мясные продукты.
Если кормить собаку правильно, то она будет оставаться не только здоровой, но и активной.