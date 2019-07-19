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Украина намерена купить у Польши списанные катера

Москва, 19.07.2019

Украина рассматривает возможность покупки у Польши советских кораблей проекта 1241 «Молния» — «Металович» и «Ролник», которые были списаны в 2013 году, сообщает «Украинский милитаристский портал».

Сейчас эти катера являются собственностью Агентства военного имущества Польши, которое выставило их на продажу по цене 800 тысяч злотых или $210 тыс долларов за каждую машину. Сообщается, что украинские военные уже осмотрели машины, оценив их технические возможности.

Данные катера, которые производились на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, были приняты Польшей на вооружение в период с 1983-го по 1989 год. Их водоизмещение составляет 455 тонн, длинна катеров 57 метров, ширина достигает 2,5 метра. Машины способны развивать скорость до 42 узлов и находиться в автономном плавании десять суток.

Четыре подобных катера находились в структуре ВМС Украины после раздела имущества СССР. Два из них были выведены из состава украинского флота в 2012 году, еще два остались в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

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