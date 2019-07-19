В России зафиксирована массовая гибель пчёл

Сразу в 20 российских регионах зафиксирована массовая гибель пчёл. Об этом рассказал журналистам глава национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. В частности, сообщения о массовой гибели пчёл приходят из Курской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Брянской областей, а также из Башкирии, Удмуртии, Алтайского края и Республики Марий Эл.

Как подчеркнул Бутов, точная статистика и анализ ситуации будут подготовлены в начале августа, после чего информацию направят в российский Кабмин.

«Лишь после этого можно будет оценить ущерб», – цитирует руководителя национального союза пчеловодов агентство «Интерфакс».

В свою очередь независимые эксперты уже подсчитали, что из-за гибели пчёл производство мёда в этом году может снизиться на 25-30%, что приведёт к повышении доли фальсификата на рынке данной продукции. При этом причиной гибели пчёл называют использование опасных для их жизни пестицидов.