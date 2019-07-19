Зеленский в шаге от власти

Украина – это парламентско-президентская республика и власть президента страны, при противодействии парламента, превращается в некое подобие президентской власти в Италии или Германии. Конституция Украины относит к прерогативе президента выбор кандидатов на должности министра обороны, главы Службы безопасности Украины (СБУ) и генерального прокурора Украины. Но для их назначения, равно как и отставки, требуется согласие парламента. Лишь внешняя политика отдана Конституцией Украины на откуп главе государства: «президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины». Однако, если министр иностранных дел оппозиционен президенту, сложно «осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью государства», а международные договоры требуют ратификации все тем же парламентом.

Два месяца противостояния

20 мая этого года Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и сразу дал понять, что не собирается идти на компромиссы с прежним парламентом и правительством. В инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и в достаточно обидной, для главы кабмина, форме посоветовал уволиться премьер-министру. Позже Зеленский попытался провести через парламент ряд законопроектов и попытался добиться отставки министра обороны, главы СБУ и генерального прокурора. Естественно, что обиженные депутаты не пошли навстречу новому президенту. Если глава СБУ сам решил не мешать Зеленскому и «ушел в отпуск», то генеральный прокурор Украины Юрий Луценко развернул «партизанскую войну» против команды нового президента. Зеленский назначил главой делегации Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучму. На переговорах в Минске Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР и запретить украинской армии открывать огонь, даже ответный. Луценко по факту заявлений Кучмы тут же возбудил несколько уголовных дел: по факту о подготовке к финансированию терроризма, по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены. При этом Луценко не давал возможности проводить расследования по фактам коррупции в ближайшем окружении экс-президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский сознательно пошел на обострение со старой законодательной и исполнительной ветвями власти, стремясь показать их неспособность работать. Зеленский победил на президентских выборах, набрав 73% голосов, как раз в логике противопоставления «старый политик – новый политик» и рассчитывал повторить успех не парламентских выборах.

Слуга народа

Партия Зеленского «Слуга народа» эксплуатирующая имидж президента Украины как из сериала «Слуга народа», так и из реальной жизни, уверенно наращивала свой рейтинг. В начале этого года партию «Слуга народа» поддерживали 15-20% опрошенных, а к концу мая рейтинг поддержки партии составил около 50%. Однако в июне рейтинг «Слуги народа» начал резко падать, опустившись, по данным разных опросов общественного мнения, до 37-42%. Виной тому стало неоднозначное поведение Зеленского, выступившего с рядом резких антироссийских заявлений и не оправдавшего запрос общества на борьбу с коррупцией и снижение тарифов на ЖКХ.

Последние две недели Зеленский предпринял титанические усилия для исправления ситуации. Президент Украины начал поездки по регионам, где устраивал публичные разносы чиновникам разного калибра и отправлял их в отставку. Таможенники Закарпатской области, «крышующие» контрабанду, услышали от Зеленского - «Мне надоело ваше мычание», а секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунк, ранее промышлявший разбоем с причинением тяжких телесных повреждений, удостоился фразы президента - «Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?». Мэры Днепропетровска и Запорожья, формально не подчиняющиеся президенту Украины, получили от него указания по срокам ремонта мостов и выкашиванию травы – в противном случае Зеленский потребовал от них уйти в отставку. «Нефтегаз Украины» заявил, что в июле природного газа для населения и предприятий ЖКХ будет снижена на 11,7%. Избирателям понравился «жесткий курс» Зеленского и рейтинг «Слуги народа» лег на обратный курс и вновь вернулся к 50%, чего явно не хватит для формирования большинства в парламенте.

Верховная Рада

На Украине лишь половина парламента избирается по партийным спискам, а вторая половина по мажоритарным округам. По последним данным социологов, «Слуга народа» может получить от 44 до 51% голосов избирателей, что принесет ей от 120 до 150 депутатских мандатов. А для формирования парламентского большинства необходимо 226 депутатов. Недостающие 80-110 мандатов необходимо взять на мажоритарных округах, но эта задача вряд ли выполнима. Хотя бренд «Слуги народа» добавляет кандидату в народные депутаты около 40% голосов, кандидатам от партии Зеленского придется конкурировать с сильными местными элитами, давно «прикормившими» избирателя. Кроме того, воспользоваться брендом «Слуги народа» пытаются кандидаты не имеющие отношения к партии Зеленского. На выборы идут кандидаты от ООО и, общественных организаций и благотворительных фондов под названием «Слуга народа».

Коалиция

В случае, если «Слуге народа» не удастся получить 226 мандатов, партии Зеленского придется вступить в коалицию с другой парламентской партией. На втором месте по симпатиям избирателя расположилась партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 11-12%, однако в партии Зеленского считают эту силу «слишком пророссийской» и заявили о неготовности вступать с ней в коалицию.

Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко с 7—8% голосов. Объединится с Порошенко Зеленскому не позволят многочисленные упреки нового президента в адрес старого в коррумпированности. Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко набирает около 7%: голосов и ее лидер давно заявила о готовности к коалиции с Зеленским. За это Юлия Владимировна хочет получить пост премьер-министра Украины, который она занимала уже дважды. Сделать амбициозную Тимошенко главой правительства – это очень опасный шаг для Зеленского, грозящий потерей контроля над исполнительной властью. Последней партией преодолевающий 5% барьер на выборах является партия «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который тоже хочет быть премьер-министром. При этом Вакарчук с трудом формулирует мысль при ответе на самые простые вопросы, касающиеся политики или экономики.

Кроме формирования коалиции с другими партиями у «Слуги народа» есть еще один вариант - купить недостающих мажоритарщиков. В Верховной Раде прошлых созывов было обычной практикой перекупать депутатов за несколько миллионов долларов. Спонсору президентской предвыборной кампании Зеленского олигарху Игорю Коломойскому вполне по карману эти дополнительные расходы. В обмен на инвестиции Коломойский наверняка захочет видеть премьером своего человека. Последнее время Зеленский нашел общий язык и другим олигархом, Виктром Пинчуком, который так же может посодействовать формированию единоличной коалиции для парии «борющейся с олигархами».